Охрана стадиона «Волгоград Арена» обойдется в 12 млн на полгода

Охрана стадиона обойдется в 2 млн в месяц Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» ищет ЧОП, который возьмется за охрану и обеспечение безопасности стадиона. Заплатить за эти услуги готовы 12,1 миллиона рублей за полгода.

Согласно документам аукциона, пойдут на охрану волгоградского стадиона бюджетные и внебюджетные средства. ЧОП ищут на шесть месяцев – с 1 августа 2026 по 31 января 2027 года.

У охранного предприятия должна быть действующая лицензия. В перечне услуг - защита жизни и здоровья посетителей, обеспечение порядка на матчах и прочих мероприятиях, а также охрана объектов и обеспечение пропускного режима.