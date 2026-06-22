Суд обязал страховую выплатить пособие дочери погибшего бойца СВО из Волгограда

Суд принял решение. Фото: "КП" Архив.

В Волгограде суд восстановил справедливость в отношении дочери погибшего участника специальной военной операции. Страховая компания отказалась выплачивать Александре З. единовременное пособие, предусмотренное законом, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

На момент гибели отца девушка не обучалась в вузе на очном отделении. Однако в суде выяснились важные подробности. Александра окончила школу и уже подала документы для поступления в высшее учебное заведение. Перерыв между окончанием школы и началом учебы составил меньше двух месяцев. Кроме того, на дату гибели отца Александра находилась на полном иждивении матери и не имела собственного дохода. Суд признал, что отказ страховой компании нарушает действующее законодательство.

Тракторозаводский районный суд принял решение взыскать со страховой компании в пользу девушки единовременное пособие как члену семьи погибшего военнослужащего.