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НовостиОбщество22 июня 2026 13:54

Суд обязал страховую выплатить пособие дочери погибшего бойца СВО из Волгограда

Волгоградке отказали в выплате из-за перерыва между школой и поступлением в вуз
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд принял решение.

Суд принял решение.

Фото: "КП" Архив.

В Волгограде суд восстановил справедливость в отношении дочери погибшего участника специальной военной операции. Страховая компания отказалась выплачивать Александре З. единовременное пособие, предусмотренное законом, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

На момент гибели отца девушка не обучалась в вузе на очном отделении. Однако в суде выяснились важные подробности. Александра окончила школу и уже подала документы для поступления в высшее учебное заведение. Перерыв между окончанием школы и началом учебы составил меньше двух месяцев. Кроме того, на дату гибели отца Александра находилась на полном иждивении матери и не имела собственного дохода. Суд признал, что отказ страховой компании нарушает действующее законодательство.

Тракторозаводский районный суд принял решение взыскать со страховой компании в пользу девушки единовременное пособие как члену семьи погибшего военнослужащего.