Программу подготовки юных пилотов запустили в волгоградском лагере «Авангард»

Фото обучения юных пилотов оборонно-спортивного лагеря «Авангард»

Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» и Волгоградский авиационный учебный центр «Кача» запустили программу дополнительного образования для подростков. За летние смены 2026 года ребята пройдут курс и сядут за штурвал самолета. Первый полет проходит в тандеме с инструктором. Курсанты центра «ВОИН» из Волгоградской области, ЛНР и Карелия первого набора уже прошли обучение и сертификаты юного пилота.

Как рассказали в лагере «Авангард», программа подготовки юных пилотов рассчитана на 14 дней. В каждой смене будет конкурс, по итогам которого сформируют взвод пилотов из ребят 16–17 лет. Главные условия – высокая мотивация, отличная учеба и хорошее здоровье.

В программе обучения - лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками, разбор реальных задач, устройство самолетов. В финале ребят ждет учебный полет в тандеме с инструктором. А после им будет проще определиться с профессией и поступить в летные училища.