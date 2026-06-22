Волгоградские школьники участвуют в интерактивной программе «Каникулы на Приволжской детской железной дороге»

Фото: пресс-служба ПривЖД

Данный проект был разработан преподавателями ДЖД и позволяет подросткам подробнее узнать об особенностях работы Приволжской детской железной дороги и детского технопарка «Кванториум».

Во время экскурсии дети посетят учебные классы, где проходят занятия юных железнодорожников. Все желающие смогут попробовать себя в роли машинистов и совершить пробную поездку на специализированном учебном тренажёре. Завершится встреча экскурсионной поездкой по пойме реки Царицы на поезде под управлением юных железнодорожников.

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