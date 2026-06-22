Мошенники выманили у двух жительниц Волгограда 4,5 миллиона рублей

Мошенники обманули волгоградцев. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде жертвами телефонных мошенников стали две женщины, потерявшие в общей сложности 4,5 миллиона рублей. Пенсионерка 75 лет попалась на уловку аферистов, которые представились сотрудниками силовых структур, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Злоумышленники звонили пожилой женщине с 2 по 8 июня 2026 года. Они убедили ее, что с ее банковскими накоплениями проводят несанкционированные операции и переводят их в недружественное государство. Испугавшись за свои сбережения, пенсионерка сняла со счета 1 миллион рублей и попросила свою 47-летнюю племянницу перевести деньги на “безопасные счета”. Родственница выполнила просьбу и заодно перевела мошенникам еще и свои 3,5 миллиона рублей. Через несколько дней женщины поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции ищут преступников.