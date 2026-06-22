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НовостиОбщество22 июня 2026 12:43

В Волгограде 6,7% жителей живут за чертой бедности

Волгоградская область попала на 60 место рейтинга российских регионов по доходам населения
Екатерина СИМОХИНА
Жители Волгоградской области мало что могут позволить себе помимо покупки продуктов и оплаты коммуналки.

Жители Волгоградской области мало что могут позволить себе помимо покупки продуктов и оплаты коммуналки.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы прекрасно знают, что не могут сильно похвастаться своими доходами перед жителями других регионов. Это доказывают и рейтинги: Волгоградская область только на 60-м месте по стране в рейтинге доходов населения. Исследование опубликовал Центр экономических исследований «РИА Рейтинг». Эксперты на основе данных Росстата сравнили средние доходы населения и стоимость фиксированного набора товаров и услуг.

Так, средний доход жителя Волгоградской области позволяет ему купить в месяц 1,78 фиксированного набора товаров и услуг. Для сравнения, доходы москвичей в 3,13 раза превышают стоимость этого набора минимума для жизни. Очень незначительно в Волгоградской области сократилось число бедных. По последним данным, за чертой бедности у нас живет 6,7% населения. Их число по сравнению с прошлым годом сократилось на 0,8%.