В Урюпинске пройдет прощание с участником спецоперации Владиславом Горелишвили

У бойца остались отец, жена, сестра и брат. Фото: администрация Урюпинска

Прощание с погибшим в зоне проведения специальной военной операции земляком пройдет 23 июня в городе Урюпинске Волгоградской области. Со всеми воинским и почестями проводят в последний путь рядового Владислава Горелишвили.

Владислав родился и вырос в Урюпинске. Выпускник школы №6 и Жирновского нефтяного техникума работал электриком. После начала СВО заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. У бойца остались отец, жена, сестра и брат.

Прощание с Владиславом Горелишвили пройдет 23 июня в 9.30 в Покровском храме, после устроят траурную церемонию в сквере Павших Борцов. Похоронят бойца на кладбище в хуторе Попов.

Редакция скорбит и соболезнует родным и близким Владислава Горелишвили и всех погибших в ходе СВО.