Рейсы в Анталью и Москву серьезно задерживаются в Волгограде

Рейсы в Москву и из Москву отправляют с большой задержкой. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 22 июня 2026 года пассажиры снова столкнулись с массовыми задержками в аэропорту. При этом воздушную гавань в последние сутки не закрывали. Задержки и отмены рейсов в Москву связаны с ограничениями в столичных аэропортах, а рейс в Анталью туристы ждут уже вторые сутки.

Как сообщает онлайн-табло аэропорта «Сталинград», с опозданием вылетел утренний самолет «Победы» в Москву. Один рейс «Аэрофлота» в столицу отменен, вылет «России» и «Победы» отложен на несколько часов. То же касается и обратных рейсов из «Шереметьево» в Волгоград.

В Анталью борт с туристами должен был вылететь в 20.10 вчера, 21 июня, но до сих пор откладывается. Вылет перенесли на 4.00 23 июня. Это связано с поздним прибытием борта: самолет еще не вылетел из Турции. Рейс Анталья-Волгоград так же задерживается более чем на сутки.