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НовостиПроисшествия22 июня 2026 10:24

Школьники украли шоколад из магазина в Волгограде на 4,5 тысячи рублей

Полицейские установили личности подростков и возбудили уголовное дело
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полиция завела дело.

Полиция завела дело.

Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде двое школьников попались на краже шоколада из сетевого супермаркета. Сотрудница службы безопасности магазина заметила хищение при просмотре записи камер видеонаблюдения. Подростки спрятали товар под одежду и попытались вынести его, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Инцидент произошел 10 июня около 18:35. Злоумышленники украли 6 плиток шоколада на сумму примерно 4,5 тысячи рублей. Работники магазина изъяли у ребят похищенное. Ворами оказались школьники 12 и 14 лет. Подростки сознались в содеянном и рассказали, что планировали продать шоколад на рынке, а вырученные деньги потратить на свои нужды.

В отношении 14-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. С обоими школьниками полицейские провели профилактическую беседу, чтобы они больше не нарушали закон.