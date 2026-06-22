Гроза и порывистый ветер придут в Волгоградскую область 23 июня

Лето в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области 23 июня ожидается переменная облачность и теплая погода. Ночью осадков не предвидится, а вот днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.

В Волгограде ночью столбики термометров покажут 14–16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28–30 градусов. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду ночью и 8–13 метров в секунду днем. Во время грозы возможны порывы до 15–18 метров в секунду.

По области ночная температура составит 12–17 градусов, дневная — 26–31 градус. Ветер западный и северо-западный, 5–10 метров в секунду ночью и 8–13 метров в секунду днем. При грозах порывы усилятся до 15–20 метров в секунду.

Жителям советуют быть осторожными во время непогоды и не парковать машины под деревьями.