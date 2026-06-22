Волгоградцы смогут пожаловаться на мусор, шумных соседей и собак через чат-бот

Волгоградцы будут помогать властям бороться с нарушителями Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

К середине лета 2026 года в Волгоградской области начнет работать чат-бот «Порядок в регионе 34». Жители региона в национальном мессенджере MAX смогут сообщить органам власти об административных правонарушениях: пожаловаться на мусор, собак без намордника, парковку на зеленой зоне. Настройка и подключение регионального сервиса - в завершающей стадии, сообщили в комитете юстиции региона.

В чат-боте волгоградцы смогут отправить информацию о административных правонарушениях в органы исполнительной власти и местного самоуправления. Так собираются бороться с несанкционированной свалкой мусора, выгулом собак без поводка и намордника, стихийными торговцами, нарушениями тишины и покоя по ночам, парковкой на газоне и прочими правонарушениями, ответственность за которые предусмотрена региональным административным кодексом.

Чтобы отправить обращение, нужно будет выбрать муниципалитет, вид нарушения, кратко ситуацию и прикрепить фото или видео. После проверки власти примут решение и составят протокол. Ответ в результате придет в электронном сервисе.

- Внедрение такой площадки позволит обеспечить своевременное реагирование уполномоченных должностных лиц на факты нарушений, - отмечают в ведомстве.