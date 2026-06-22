Под Волгоградом внук поджег свою бабушку, ее дом сгорел дотла

Дом бабушки выгорел дотла. Фото из архива Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации об отсутствии уголовного дела на 36-летнего внука, который пожег свою бабушку. Дикая история произошла в поселке Самофаловка Городищенского района 16 июня.

- По инициативе прокуратуры правоохранительными органами будет дана уголовно-правовая оценка на предмет наличия в действиях мужчины признаков покушения на убийство общеопасным способом лица, находящегося в беспомощном состоянии, - рассказали в прокуратуре.

Все случилось ночью 16 июня. Установлено, что 36-летний волгоградец поджег спальные принадлежности в частном доме своей 76-летней бабушки. Огонь полностью уничтожил жилище пожилой женщины. Она выжила.

По факту поджога завели уголовное дело. Внука задержали, вскоре ему выберут меру пресечения. Известно, что ранее он уже сидел за вымогательство, под надзором не был.