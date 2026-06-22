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НовостиПроисшествия22 июня 2026 7:13

Три пассажира пострадали при экстренном торможении трамвая в Волгограде

Инцидент произошел вечером 21 июня в Дзержинском районе города
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
В ДТП пострадали три пассажира.

В ДТП пострадали три пассажира.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Вечером 21 июня в Дзержинском районе Волгограда пассажиры трамвая пострадали из-за резкого торможения. ДТП случилось напротив дома №94 «л» на проспекте Маршала Жукова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

В результате маневра в салоне упали три человека. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. Специалисты устанавливают, почему водителю пришлось резко тормозить.