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НовостиПроисшествия22 июня 2026 7:07

Под Волгоградом женщина на квадроцикле сбила велосипедистку и упала в канал

ДТП произошло вечером 21 июня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
В ДТП пострадала женщина.

В ДТП пострадала женщина.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Вечером 21 июня в Среднеахтубинском районе случилось ДТП, в котором пострадала женщина. По предварительным данным, 23-летняя девушка без водительских прав села за руль квадроцикла и наехала на велосипедистку, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла напротив дома №27 на улице Центральной. Велосипедист двигалась навстречу квадроциклу. После столкновения транспортное средство съехало в водный канал. В результате ДТП велосипедистку доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.