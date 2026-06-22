Под Волгоградом женщина на квадроцикле сбила велосипедистку и упала в канал

В ДТП пострадала женщина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Вечером 21 июня в Среднеахтубинском районе случилось ДТП, в котором пострадала женщина. По предварительным данным, 23-летняя девушка без водительских прав села за руль квадроцикла и наехала на велосипедистку, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла напротив дома №27 на улице Центральной. Велосипедист двигалась навстречу квадроциклу. После столкновения транспортное средство съехало в водный канал. В результате ДТП велосипедистку доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.