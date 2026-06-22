Мамаев курган в Волгограде озарил огонь тысяч свечей в знак памяти и скорби

Тысячи свечей зажгли в Волгограде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В ночь на 22 июня на Мамаевом кургане в Волгограде прошла уже ставшая традицией акция «Завтра была война…». Тысячи свечей зажгли в память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Родина-мать полыхала огнем в звенящей ночной тишине.

В акции приняли участие губернатор Андрей Бочаров, сотрудники силовых и правоохранительных ведомств, курсанты МВД, духовенство и молодежь.

Тысячи зажженных свечей стали символом неувядающей памяти народа о событиях Великой Отечественной войны, которая началась ровно 85 лет назад. История тех дней хранится в каждой российской семье.