Солнечные вспышки вызовут магнитную бурю в Волгограде

Волгоградцев предупредили о солнечной активности. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцев предупредили о затяжном периоде геомагнитной активности. По расчетам ученых, возмущения магнитосферы не утихнут до 26 июня. Причина — мощные вспышки на поверхности Солнца, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В такие дни метеозависимые люди нередко жалуются на плохое самочувствие. Возможны головные боли, скачки давления и нарушения сна. Врачи советуют в этот период больше отдыхать и избегать лишнего напряжения.

До конца недели геомагнитная обстановка останется неспокойной. Волгоградцам рекомендуют внимательно следить за здоровьем и не перегружать организм.