Губернатор поздравил президента ВолгГМУ с Днем медика

Фото: пресс-служба АВО.

22 июня 2026 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он лично связался по телефону с президентом Волгоградского государственного медицинского университета Владимиром Петровым, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссыкой на обладминистрацию.

Владимир Петров — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и почетный гражданин города-героя Волгограда. В его лице глава региона выразил благодарность всем врачам, медсестрам и сотрудникам больниц области.

Андрей Бочаров отметил важность их работы и пожелал коллегам здоровья, успехов и всего самого доброго.