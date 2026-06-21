В Михайловке под Волгоградом на два дня отключат телевидение и радио

У жителей временно не будет сигнала. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Михайловки Волгоградской области предупредили о временных перебоях с теле- и радиосигналом. 22 и 23 июня 2026 года на местных передающих станциях проведут внеплановые профилактические работы, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

С 10:00 до 17:00 в эти дни возможны кратковременные отключения пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радиопрограмм «Радио России». Специалисты будут временно отключать оборудование для проведения технических мероприятий, которые согласовали с вещателями.

В Волгоградском областном радиотелевизионном передающем центре уточнили: если погода подведет, график работ могут перенести. Жителям Михайловки стоит заранее подготовиться к возможным неудобствам и запастись альтернативными источниками информации.