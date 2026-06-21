МЧС предупреждает волгоградцев о непогоде 21 и 22 июня

Город Волгоград. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца суток 21 июня, а также ночью, утром и днем 22 июня в отдельных районах Волгоградской области резко испортится погода. Синоптики прогнозируют целый комплекс опасных явлений: ливни, сильные дожди с грозами, град и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 20-25 метров в секунду, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области обратилось к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности. В случае любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам «101» или «112».