В Волгограде девушка на «Фольксвагене» сбила самокатчика во дворе

Пострадавшего госпитализировали. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 20 июня произошло ДТП, в котором пострадал водитель электросамоката. Инцидент случился вечером в Кировском районе города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 20:15 20-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», при повороте налево во двор дома № 38 по проспекту Университетскому, не заметила двигавшийся электросамокат «КУГО» и совершила на него наезд.

Удар пришелся на водителя самоката. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение госпитализировать его. Сейчас врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего