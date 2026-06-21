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НовостиОбщество21 июня 2026 7:21

В Волгоградской области отменили почти десятичасовой режим угрозы БПЛА

Экстренные службы сняли предупреждение утром 21 июня, но за ночь дроны в регионе не сбивали
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Город Волгоград.

Город Волгоград.

Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Утром 21 июня в Волгоградской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал практически десять часов подряд. В районе девяти часов по московскому времени МЧС сообщило, что угроза миновала, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Стоит отметить, что, несмотря на столь длительное действие предупреждения, аэропорт Волгограда работал без каких-либо ограничений и принимал рейсы в штатном режиме. Кроме того, за эту ночь средства противовоздушной обороны не фиксировали и не сбивали беспилотники над территорией области.

Как уточнили в Министерстве обороны, все вражеские атаки отразили в соседних с Волгоградской областью регионах.