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НовостиОбщество21 июня 2026 6:18

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Волгограде 22 июня

Синоптики предупредили жителей Волгоградской области о ливнях, грозах и порывах ветра до 20 метров в секунду
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Погода испортится.

Погода испортится.

Фото: "КП" Архив.

В понедельник, 22 июня, в Волгоградской области ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС Синоптики предупреждают, что погода может преподнести неприятные сюрпризы, особенно в вечерние часы.

В Волгограде пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 8–13 метров в секунду, а во время грозы порывы усилятся до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 14–16 градусов, а днем воздух прогреется до 24–26 градусов.

По области погода будет еще более переменчивой. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Ветер сохранит северо-западное направление со скоростью 8–13 метров в секунду, при грозах порывы также достигнут 15–20 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов, а при прояснении столбики термометров могут опускаться до 8 градусов. Днем ожидается 22–27 градусов тепла.