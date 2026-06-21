Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Волгограде 22 июня

Погода испортится. Фото: "КП" Архив.

В понедельник, 22 июня, в Волгоградской области ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС Синоптики предупреждают, что погода может преподнести неприятные сюрпризы, особенно в вечерние часы.

В Волгограде пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 8–13 метров в секунду, а во время грозы порывы усилятся до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 14–16 градусов, а днем воздух прогреется до 24–26 градусов.

По области погода будет еще более переменчивой. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Ветер сохранит северо-западное направление со скоростью 8–13 метров в секунду, при грозах порывы также достигнут 15–20 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов, а при прояснении столбики термометров могут опускаться до 8 градусов. Днем ожидается 22–27 градусов тепла.