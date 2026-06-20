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НовостиАвто20 июня 2026 15:32

В Волгоградской области у должника по штрафам посреди улицы забрали машину

Владелец «Лады Приоры» стал пешеходом из-за 89 неоплаченных штрафов
Екатерина СИМОХИНА
Машину увезли на штрафстоянку.

Машину увезли на штрафстоянку.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области водитель «Лады Приоры» совершенно неожиданно для себя стал пешеходом. Он ехал по своим делам, когда посреди улицы его остановили сотрудники ГАИ и забрали машину. Основания для этого были: мужчина проигнорировал 89 выставленных ему штрафов за нарушение ПДД. Также он не платил по кредитам, накопив 2 миллиона рублей долгов.

- Судебными приставами на месте было принято решение о конфискации автомобиля в счет погашения долга, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области. Машина уже уехала на штрафстоянку.

Такие рейды полиция и приставы проводят регулярно. Судьбу волжанина могут повторить все, на кого завели исполнительное производство из-за долгов.