В Волгоградской области у должника по штрафам посреди улицы забрали машину

Машину увезли на штрафстоянку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области водитель «Лады Приоры» совершенно неожиданно для себя стал пешеходом. Он ехал по своим делам, когда посреди улицы его остановили сотрудники ГАИ и забрали машину. Основания для этого были: мужчина проигнорировал 89 выставленных ему штрафов за нарушение ПДД. Также он не платил по кредитам, накопив 2 миллиона рублей долгов.

- Судебными приставами на месте было принято решение о конфискации автомобиля в счет погашения долга, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области. Машина уже уехала на штрафстоянку.

Такие рейды полиция и приставы проводят регулярно. Судьбу волжанина могут повторить все, на кого завели исполнительное производство из-за долгов.