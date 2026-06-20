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НовостиОбщество20 июня 2026 12:19

Желтый уровень погодной опасности на двое суток ввели в Волгоградской области

Опасность для волгоградцев будут представлять грозы и сильный ветер
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцев ждет еще несколько дождливых дней.

Волгоградцев ждет еще несколько дождливых дней.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр РФ объявил в Волгоградской области желтый уровень погодной опасности. До полудня 22 июня жителям региона стоит опасаться гроз и сильного ветра, порывы которого будут достигать во время непогоды 15-20 метров в секунду.

По данным волгоградского ЦГМС, в воскресенье и в Волгограде, и в области ожидаются кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. При этом сохранится жаркая погода: днем температура будет повышаться до +26.

В понедельник, 22 июня и во вторник, 23 июня, дождливая погода сохранится, также будут греметь грозы, при этом прохлады ждать не стоит. Столбики термометров будут только расти. Ко вторник в области припечет до +33.