Власти Волгограда ищут перевозчиков на пять городских маршрутов

На перевозки пассажиров из бюджета потратят более 32 млн. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде городские власти ищут перевозчиков на пять городских автобусных маршрутов, которые будут перевозить пассажиров и их багаж с 1 июля 2026 года. На сайте закупок появилось 5 аукционов. В списке – популярные у горожан маршруты №2, 41а, 79, 77, 51к. На перевозки пассажиров по этим направлениям мэрия Волгограда потратит более 32 миллионов в течение нескольких месяцев.

На маршруте №2 «ЖД Вокзал – «Юбилейный» будут работать 24 больших автобуса. Направление №41а «Родниковая Долина – ЖД Вокзал» будут обслуживать 9 автобусов большой вместимости. Перевозчика с 20 большими автобусами наймут на маршрут № 77 «Юбилейный» - ТРЦ «Мармелад». 11 автобусов малой вместимости нужны на маршрут № 79 «Татьянка – СХП «Заря» и всего два на направление № 51к «Площадь им. Титова – ЖК «На Матросова».

Контракты с победителями аукцион власти должны заключить до конца июня. К перевозкам допустят только компании, имеющие в достаточном количестве исправный, экипированный и в надлежащем техническом и санитарном состоянии городской транспорт.