Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2026 8:44

Власти Волгограда ищут перевозчиков на пять городских маршрутов

На регулярные перевозки пассажиров потратят более 32 млн рублей
Екатерина СИМОХИНА
На перевозки пассажиров из бюджета потратят более 32 млн.

На перевозки пассажиров из бюджета потратят более 32 млн.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде городские власти ищут перевозчиков на пять городских автобусных маршрутов, которые будут перевозить пассажиров и их багаж с 1 июля 2026 года. На сайте закупок появилось 5 аукционов. В списке – популярные у горожан маршруты №2, 41а, 79, 77, 51к. На перевозки пассажиров по этим направлениям мэрия Волгограда потратит более 32 миллионов в течение нескольких месяцев.

На маршруте №2 «ЖД Вокзал – «Юбилейный» будут работать 24 больших автобуса. Направление №41а «Родниковая Долина – ЖД Вокзал» будут обслуживать 9 автобусов большой вместимости. Перевозчика с 20 большими автобусами наймут на маршрут № 77 «Юбилейный» - ТРЦ «Мармелад». 11 автобусов малой вместимости нужны на маршрут № 79 «Татьянка – СХП «Заря» и всего два на направление № 51к «Площадь им. Титова – ЖК «На Матросова».

Контракты с победителями аукцион власти должны заключить до конца июня. К перевозкам допустят только компании, имеющие в достаточном количестве исправный, экипированный и в надлежащем техническом и санитарном состоянии городской транспорт.