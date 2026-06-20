Острая кишечка и конъюнктивит грозят купающимся в фонтанах волгоградцам

В фонтане в одной и той же воде купаются все, и она не очищается. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор в Волгоградской области предупредил жителей об опасности купания в фонтанах и открытых водоемах. Каждое лето с июня по август инфекционки забиты пациентами с энтеровирусом, но волгоградцы по-прежнему купаются в запрещенных местах и позволяют своим детям плескаться в фонтанах. Это отличный способ подхватить острые кишечные и респираторные инфекции и конъюнктивит. Зараза отлично выживает в воде и передаются как контактно-бытовым путем, так и водным.

- Энтеровирусная инфекция многолика: может протекать бессимптомно, иногда похожа ОРВИ или кишечную инфекцию, но может протекать и в виде серозного менингита, энцефалита, что смертельно опасно, - предупредили в ведомстве.

В фонтане циркулирует одна и та же вода, в которой перед вами мог искупаться кто угодно. Воду там не обеззараживают и не очищают, как в бассейнах. Легко заболеть и во время купания в водоемах, особенно прудах и озерах со стоячей водой. Санитарные врачи просят отдыхать летом только на официальных пляжах, где проверили воду и песок.

- Главную опасность представляют энтеровирусная, ротавирусная инфекции, вирусный гепатит А. Вакцина для профилактики энтеровирусных инфекций в настоящее время не разработана. Спасают только меры профилактики, - говорят в Роспотребнадзоре.

Летом нужно особенно серьезно отнестись в чистоте рук после туалета и перед едой. Фрукты, ягоды, овощи, зелень, бахчевые тщательно мыть, защищать продукты от мух. И пить только проверенную чистую воду.