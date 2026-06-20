Рейсы в Анталью и Батуми серьезно задерживаются в аэропорту Волгограда

Туристы столкнулись с многочасовыми задержками самолетов в Анталью. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 20 июня 2026 года из Волгограда в Анталью вылетел самолет «Уральских авиалиний», опоздавший более чем на 40 часов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, вместо полудня 18 июня пассажиры улетели на отдых только в 6 утра 20 июня. Люди потеряли два дня отдыха. Еще один борт в Анталью, вылет которого запланирован на 9.30 сегодня, 20 июня, отложили уже на 22.30 из-за позднего прибытия борта.

Неприятные новости и для пассажиров, запланировавших отдых в Грузии. Самолет в Батуми вылетит из Волгограда с опозданием более чем на 5 часов. Задерживается прибытие борта из Грузии: вместо 10.20 самолет авиакомпании Red Wings ожидают в Волгограде в 16.45.

По России 20 июня из Волгограда самолеты летают без задержек. Отменены только два рейса «Победы» из Москвы и в Москву.