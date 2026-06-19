Результаты ЕГЭ 2026 по математике в Волгограде: 100 баллов набрали еще трое

Для большинства ребят ЕГЭ уже закончились Фото: Ольга ЮШКОВА.

Результаты ЕГЭ 2026 по профильной математике стали известны 19 июня. В Волгоградской области экзамен на 100 баллов написали ученики гимназии №3 и лицея №3 Волгограда, а также школы №30 Волжского. Всего в регионе уже 56 стобалльных результатов в этом году. Две выпускницы набрали по 200 баллов, сообщили в комитете образования и науки.

- Максимальный результат сразу по двум предметам (профильная математика и русский язык) получила ученица лицея №3. Ранее 200 баллов за русский язык и литературу заработала выпускница гимназии №1, - рассказали в облкомобразования.

9,6 тысячи волгоградских выпускников сдают ЕГЭ 2026 в плановом режиме. Экзамены у ребят продлятся до 9 июля. С 22 июня начнутся резервные дни для тех, у кого два экзамена выпали на один день или перенесся по другой уважительной причине. А в президентские дни 8 и 9 июля выпускники смогут улучшить результат по одному из предметов. Засчитают при этом только пересдачу, даже если балл выйдет меньше, чем в первый раз.