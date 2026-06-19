Волгоградский суд встал на сторону отца, который пошел в СВО вместе с сыном

Суд защитил права отца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде суд разобрал непростую семейную историю. Мать погибшего бойца Юлия К. потребовала лишить бывшего супруга всех выплат, положенных семье. Женщина заявила, что после развода отец не участвовал в жизни сына и не заслуживает этих денег, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Однако Николай К. и его адвокаты представили суду совсем другую картину. Выяснилось, что мужчина всегда был рядом с сыном. Он регулярно переводил деньги, о чем сохранились банковские выписки, встречался с ним, о чем есть совместные фото, и участвовал в воспитании. Свидетели это подтвердили.

Когда сын решил отправиться в зону СВО, отец, не раздумывая, пошел вместе с ним. Он заключил контракт и оказался на передовой рядом со своим ребенком. После гибели сына у Николая случился инсульт. Суд посчитал это доказательством глубокой эмоциональной связи между отцом и сыном.

В итоге Дзержинский районный суд Волгограда полностью отказал матери в иске. Решение пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать.