577 квартир для расселения жильцов аварийных домов закупают в Волгограде

Все квартиры будут в новостройках Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Волгограда закупает крупную партию из 577 квартир в новостройках для расселения жильцов аварийных домов. Где они будут, пока неизвестно. Первые конкурсные процедуры на сотни миллионов рублей только объявили. Известно только, что получат эти квартиры, когда новые дома построят, волгоградцы, чье жилье признано аварийным после 1 января 2017 года.

Всего мэрия закупает 508 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и одну четырехкомнатную. Это позволит расселить около 20 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Все квартиры будут с бюджетной отделкой, сантехникой и плитами.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Волгограде до конца 2027 года расселят свыше 3700 человек из трущоб.