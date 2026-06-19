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НовостиОбщество19 июня 2026 12:21

В Волгоградской области вернули государству участки в природном парке

Прокуратура добилась возврата земли в Волго-Ахтубинской пойме, которую незаконно отдали людям
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Прокуратура подала иск в суд.

Прокуратура подала иск в суд.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области прокуратура вернула государству четыре земельных участка, которые незаконно оказались в частных руках. Речь идет о территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в Среднеахтубинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Как выяснили проверяющие, местная администрация передала гражданам четыре надела общей площадью один гектар. Кадастровая стоимость этой земли превышает один миллион рублей. Проблема в том, что чиновники не имели права распоряжаться этими участками. Они находятся в границах особо охраняемой природной территории, где действуют особые правила.

Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть землю государству. Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иски. Теперь после вступления решений в законную силу прокуратура проследит, чтобы участки действительно вернули в собственность государства.