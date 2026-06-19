В Волгограде мужчина получил 8 лет за убийство соседа в ссоре

Суд принял решение. Фото: "КП" Архив.

В Волгограде вынесли приговор местному жителю, который убил своего соседа во время конфликта. Трагедия произошла 25 марта 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Все началось с того, что к Владимиру К. пришел знакомый. Мужчина был пьян. Раньше они жили по соседству, но в тот вечер между ними вспыхнула ссора. В пылу конфликта Владимир схватил нож и ударил им оппонента в шею. Ранение оказалось смертельным. Пострадавший выбежал из квартиры, но потерял много крови и скончался прямо на лестничной клетке. Врачи уже ничем не могли помочь.

Суд признал Владимира К. виновным в убийстве и назначил наказание — 8 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить дочери погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу, и его можно обжаловать.