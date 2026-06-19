Прокуратура помогла вернуть долги по зарплате работникам волгоградского МУПа

Прокуратура добилась справедливости. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области вступилась за работников местного муниципального предприятия. Оказалось, что МУП задолжал своим сотрудникам крупную сумму, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие не выплатило зарплату 51 работнику. Общий долг перевалил за миллион рублей. Люди трудились, но свои кровные не получали. Прокуроры быстро отреагировали на ситуацию. Они внесли представление руководителю МУПа с требованием немедленно исправить нарушения. Кроме того, на директора завели административное дело за невыплату зарплаты в срок.

Меры сработали. Руководство предприятия изыскало средства и полностью погасило задолженность. Все 50 с лишним работников получили свои деньги.