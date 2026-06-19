В Волгограде поймали поставщика наркотиков, работавшего с подростками

СК расследует дело. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде следователи раскрыли целую цепочку наркоторговцев, в которую входили даже подростки. В ходе расследования вышли на 29-летнюю местную жительницу, которая, как выяснилось, поставляла крупные партии запрещенных веществ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

История началась с того, что в апреле в Краснооктябрьском районе задержали двух несовершеннолетних. Они через мессенджер договорились с неизвестными о работе на интернет-магазин по продаже наркотиков. Подростки должны были забрать из тайника крупную партию, расфасовать ее на мелкие дозы и разложить по новым схронам. Но план провалился: полицейские пресекли их действия на стадии изъятия товара. Из незаконного оборота изъяли более 49 граммов наркотиков – это крупный размер.

Оказалось, что «оптовым закладчиком» работала 29-летняя жительница Волгограда. Более того, в июне она съездила в Ленинградскую область, где забрала из тайника шесть свертков с наркотиками общей массой не менее 3 килограммов. Женщина привезла этот груз в Волгоград, чтобы сбыть его на территории региона.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют ее на причастность к другим подобным преступлениям.