С лейтенантом Владимиром Мешковым простятся в Волгоградской области

Вечная память! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 20 июня, жители города Урюпинска Волгоградской области простятся с героем специальной операции на Украине. Со всеми воинскими почестями проводят в последний путь земляка – 30-летнего лейтенанта Владимира Мешкова, который отправился в зону СВО в первые дни мобилизации и скончался в госпитале от тяжелого ранения.

- Владимир всегда был открытым, добрым, отзывчивым человеком, но в то же время смелым и мужественным, готовым любому прийти на помощь, - говорится в некрологе.

Владимир Мешков – уроженец Урюпинска, в родном городе окончил лицей, после получил высшее образование в Воронежском государственном лесотехническом университете, работал в компании «Хоупак».

В зоне СВО Владимир защищал интересы Родины с 2022 года, он скончался от тяжелого ранения в госпитале Ростова на Дону. Воину было 30 лет. В Урюпинске у него остались родители, жена, дети и сестра.

Простятся с земляком 20 июня, сначала в 8.15 у дома; в 9 утра пройдет отпевание в храме Сергия Радонежского, в 9.30 начнется траурная церемония в сквере Павших Борцов. После устроят прощание в Акчернском сельском поселении и похоронят бойца в хуторе Тепикинский.

Редакция соболезнует родным и близким Владимира Мешкова и всех погибших в ходе СВО.