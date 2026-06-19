С мошенников в Волгограде взыскали 21 млн руб за незаконные банковские операции

Суд принял решение. Фото: Архив "КП".

В Волгограде поставили точку в громком деле о незаконной банковской деятельности. Суд удовлетворил иск прокуратуры Дзержинского района и взыскал с четверых осужденных в пользу государства более 21 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру. Эти деньги фигуранты получили преступным путем, занимаясь нелегальными банковскими операциями.

Как установил суд, с мая 2017 года по май 2022 года злоумышленники не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вместо этого они использовали расчетные счета подконтрольных юридических лиц для проведения незаконных банковских операций. Таким образом они извлекли доход в особо крупном размере – свыше 21 миллиона рублей.

Ранее Дзержинский районный суд Волгограда уже вынес приговоры фигурантам этого дела. Организатора схемы Гирсова осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Варламова получила 5 лет колонии общего режима, но с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет. Ускова приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком 4 года. Еще один участник, Петроченков, ранее был осужден на 4 года условно с аналогичным испытательным сроком.

Теперь ко всем четырем осужденным предъявили финансовые претензии. Прокуратура подала иск о взыскании с них всех незаконно полученных доходов. Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда поддержала это требование и оставила решение в силе.