Один мужчина в больнице, другой за решеткой после драки в кафе Волгограда

Фигуранта задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Краснооктябрьском районе Волгограда посиделки в кафе закончились больницей для одного мужчины и наручниками для другого. Вечером 14 мая 2026 года в городскую больницу попал 45-летний местный житель с ушибами и переломом носа. Врачи сразу поняли, что травмы криминальные, и позвонили в полицию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, который уже имел судимости. Как выяснилось, два приятеля распивали спиртное в одном из заведений района. Между ними вспыхнула ссора, и в ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил своего знакомого.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, мужчина использовал предмет в качестве оружия, поэтому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый задержан и ждет решения суда.