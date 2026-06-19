Невыносимый запах накрыл Красноармейский район Волгограда минувшей ночью

Город Волгоград. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью жители Красноармейского района Волгограда столкнулись с настоящим испытанием – их дома накрыла мощная волна неприятного запаха, напоминающего сероводород, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на очевидцев. Едкий смрад не давал людям уснуть, распространившись на значительную территорию.

По словам местных жителей, зловоние ощущалось во многих частях района. В частности, жалобы поступали от тех, кто проживает на бульваре Энгельса, в поселке Верхняя Сарепта, на улице Панферова, а также в районе “Юбилейного” и других локациях. Люди были вынуждены закрывать окна и использовать защитные средства, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние.

На данный момент точный источник неприятного запаса пока не установлен. Горожане строят собственные догадки о причинах произошедшего. Наиболее популярные версии указывают на возможные выбросы с промышленных отстойников или с территории бывшего химического завода, расположенного неподалеку. Официальных комментариев от ответственных служб пока не поступало.