Ростовчанку судят в Волгограде за аферу с маткапиталом

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде завершили расследование дела о мошенничестве с материнским капиталом. Фигуранткой стала жительница соседнего региона, которая решила обналичить государственную поддержку, не улучшив при этом жилищные условия своей семьи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

В 2024 году обвиняемая, имея законное право на материнский капитал, оформила целевой заем на покупку комнаты в городе Волжском. После этого она обратилась в уполномоченный орган с заявлением направить средства господдержки — более 600 тысяч рублей — на погашение этого займа. В документах женщина указала, что приобретает жилье для улучшения жилищных условий семьи.

Однако на деле планы у нее были совсем другие. Как установило следствие, обвиняемая изначально не собиралась использовать комнату по назначению и выделять долю своему несовершеннолетнему ребенку. Вместо этого она продала недвижимость, а полученные деньги потратила по своему усмотрению. Таким образом, государственная помощь ушла не на благо семьи, а в карман мошенницы.

В настоящее время расследование этого уголовного дела уже завершено.