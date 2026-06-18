Стали известны результаты ЕГЭ 2026 года по русскому языку в Волгограде и области

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области стали известны результаты ЕГЭ - 2026 по русскому языку. 26 выпускников справились с экзаменом на высший балл, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Стобалльники есть в Волгограде, Волжском, Михайловке, Палласовке и Елани.

В областном центре максимальный результат показали ученики школ №7, 17, 76, 81, 93, лицеев №3, 5, 8, 9, гимназий №1, 11 и «Бизнес-гимназии». В Волжском отличились ребята из школ №36 и №12. В Михайловке высший балл получили выпускники школ №4, 5, 7, 10, в Палласовке — школы №11, в Елани — школы №1.

Отдельного внимания заслуживает ученица гимназии №1, которая стала первой 200-балльницей в регионе. Она набрала максимальные 100 баллов сразу по двум предметам — литературе и русскому языку. Всего же в Волгоградской области уже 53 стобалльных результата. Ранее 27 выпускников получили высший балл по химии, истории и литературе.