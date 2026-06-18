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НовостиОбщество18 июня 2026 11:58

Дожди и грозы накроют Волгоградскую область 19 июня

Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные осадки и теплую погоду до +31 градуса
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Дожди пройдут в Волгограде.

Дожди пройдут в Волгограде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде и области 19 июня 2026 года ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС. Жителям региона стоит быть готовыми к переменам: небо будет хмуриться, но температура останется вполне комфортной для лета.

В областном центре ночью пройдет небольшой дождь, а днем синоптики обещают кратковременные осадки, местами с грозами. Ветер подует с юго-запада: ночью его скорость составит 5-10 м/с, днем усилится до 8-13 м/с. Температура воздуха в Волгограде ночью опустится до 15-17 градусов, а днем столбики термометров покажут 25-27 градусов тепла.

По области погода будет похожей, но с некоторыми особенностями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, а при грозах возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов, при прояснении возможно похолодание до 8 градусов. Днем будет достаточно тепло: от 26 до 31 градуса, хотя местами температура не поднимется выше 21-26 градусов.