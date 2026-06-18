Суд встал на сторону дочери погибшего бойца СВО и отменил его долг по кредитке

Суд принял решение. Фото: архив.

В Волгоградской области суд отказал банку, который хотел взыскать с дочери погибшего участника СВО долг по кредитной карте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. История началась в июле 2022 года, когда военнослужащий Андрей Т. оформил кредитку с лимитом 300 тысяч рублей. В феврале 2024 года его отправили выполнять боевые задачи в зону СВО, где 29 ноября того же года он погиб. К тому моменту за ним числился долг в 113 235 рублей.

После гибели мужчины единственной наследницей стала его дочь. Банк попытался переложить долг на нее и подал иск в суд. Но суд встал на сторону семьи.

Таким образом, банку отказали. Дочь погибшего бойца не должна платить ни копейки из отцовского долга. Правда, решение пока не вступило в законную силу – у банка есть время его обжаловать.