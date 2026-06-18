Студенты везли почти 2 кг мефедрона в Волгоград на арендованной машине

Фигурантов задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области полицейские пресекли крупную поставку синтетических наркотиков. Двое студентов из Казани арендовали автомобиль и отправились в Московскую область за оптовой партией мефедрона, но до пункта назначения не доехали, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

На 826-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» во Фроловском районе они остановили автомобиль Kia Ceed, в котором находились двое 22-летних парней. При досмотре машины полицейские нашли под передним левым крылом сверток с порошком. Экспертиза подтвердила – это мефедрон общей массой почти два килограмма. Такого количества наркотика хватило бы на несколько тысяч разовых доз.

Задержанные не стали запираться и сразу признались, что везли наркотик для продажи в Волгограде. Они рассказали, что купили оптовую партию в Московской области и планировали сбыть ее в областном центре. Теперь вместо прибыли они получили уголовное дело.