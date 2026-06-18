Перспективы развития железнодорожных туристических маршрутов обсудили в Волгограде

Фото: пресс-служба ПривЖД

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, первый заместитель начальника Приволжской железной дороги Евгений Майоров, начальник Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Виталий Лядов, генеральный директор АО «ВТП» Владимир Гаврилов, а также представители туристических фирм города.

В ОАО «РЖД» 2026 год объявлен «Годом пассажира». Сейчас компания активно развивает сервисы для маломобильных граждан и пассажиров с детьми, обновляет инфраструктуру и расширяет сеть регулярных и туристических поездов.

- Приволжская железная дорога предлагает различные туристские продукты, объединяющие путешествия по железной дороге и полный спектр сопутствующих услуг для отдыха, - отметил Евгений Майоров.

За 5 месяцев 2026 года было перевезено 29,9 тыс. туристов. Из них 19 тыс. выбрали пригородные маршруты АО «ВТП». Недавно компания представила свои проекты на VI Международном форуме «Путешествуй!» на ВДНХ. Среди них – туры выходного дня в Саратов и Астрахань, поездки к озеру Эльтон, а также интерактивные проекты «Депо профессий» и «Экскурсионный вагон».

По итогам встречи руководство Приволжской магистрали, Федеральной пассажирской компании и власти Волгоградской области договорились о совместном развитии туризма в регионе. В планах – продолжить проект «Забрендируй!», в рамках которого вагоны поездов оформляют фотографиями и рассказами о главных достопримечательностях, превращая их в экскурсии на колесах. Также стороны планируют разработать новые туры выходного дня. Среди перспективных мест для поездок жителей и гостей региона назвали Урюпинск, Волгодонск, озеро Баскунчак и природный парк «Донской».