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НовостиПроисшествия18 июня 2026 7:45

Двое погибли при пожаре в частном доме под Волгоградом

Следователи выясняют обстоятельства трагедии в поселке Заволжский Палласовского района
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: СК по ВО.

Фото: СК по ВО.

В Волгоградской области произошла трагедия — двое местных жителей погибли во время пожара в частном доме в поселке Заволжский Палласовского района. Тела мужчины и его сожительницы обнаружили 17 июня 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Специалисты осмотрели тела погибших и не нашли на них видимых повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти. Это позволяет предположить, что люди погибли именно из-за огня и дыма.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить точные обстоятельства трагедии и понять, что именно привело к пожару. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение.