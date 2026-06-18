Военные из Волгограда отразили атаку “оружием массового поражения”

Фото: Минобороны РФ.

Волгоградские военные провели масштабные учения, отрабатывая защиту от оружия массового поражения. Группы радиационной, химической и биологической разведки соединения РХБ защиты Южного военного округа, которое базируется в Волгоградской области, успешно выполнили комплекс задач в условиях, имитирующих применение “противником” отравляющих веществ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Минобороны РФ.

Во время тренировки отработали нормативы по поиску, распознаванию и оценке масштабов заражения местности. В ход пошли современные приборы: малогабаритные газосигнализаторы ГСА-3 и ГСА-4, которые мгновенно находят и точно определяют тип отравляющих веществ в воздухе. Для дистанционного обнаружения токсичных паров в приземном слое бойцы применили приборы ПХРДД-3.

Бойцы справились со всеми задачами.