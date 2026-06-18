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НовостиЭкономика18 июня 2026 6:57

Цены на картошку и лук взлетели в Волгограде в сезон окрошки

Помидоры и огурцы дешевеют, а основа борща бьет по кошельку волгоградцев
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Овощи изменились в цене.

Овощи изменились в цене.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области к середине июня произошли неожиданные изменения цен на овощи, причем не в пользу покупателей. Если свежие помидоры и огурцы продолжают радовать снижением стоимости (на 4,3% и 2,2% соответственно), то привычные картофель и лук резко пошли вверх, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.

Репчатый лук подорожал на 6,4% – теперь в магазинах его продают в среднем за 54,43 рубля. Картофель, незаменимый и для окрошки, и для пикников, тоже не отстает: его цена поднялась до 61,72 рубля. Интересно, что на прилавках сейчас можно найти как старый урожай, так и молодую картошку, но это не сдерживает рост цен.