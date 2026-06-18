Волгоградскую область не миновала атака дронов в ночь на 18 июня

ПВО отразила атаку. Фото: "КП" Архив.

Минувшая ночь выдалась тревожной для жителей Волгоградской области. 18 июня регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников, которую отражали силы противовоздушной обороны, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Всего за ночь над территорией России уничтожили 555 дронов, и Волгоградская область оказалась в их числе. Тревога продлилась почти восемь часов.

Беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. Помимо Волгоградской области, удары пришлись на Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области и Крым. Неспокойно было также в Астраханской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Рязанской областях.