Вход на Мамаев курган в Волгограде закроют из-за акции памяти 20-21 июня

Вечером 21 июня на Мамаев кургане не пустят Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В выходные 20-21 июня 2026 года в Волгограде на несколько часов перекроют доступ на Мамаев курган. На Площади Героев и Площади Скорби мемориального комплекса пройдут памятные акции по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Тысячи свечей зажгут вечером во время акции «Завтра была война».

Как сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва», 20 июня 2026 года с 10.30 до 12.00 часов частично ограничат вход на Площадь Скорби Мамаева кургана. Весь день 21 июня - с 7.00 до 23.00 - запретят заезд транспорта со стороны улицы Рокоссовского, а с 18.00 до 23.00 закроют вход для посетителей на территорию всего мемориального комплекса.