Тело утонувшего мужчины нашли водолазы в пруду Никитинский под Волгоградом

Тело рыбака вытащили из воды. Фото: "КП" Архив.

В Кумылженском районе Волгоградской области завершились поиски мужчины, утонувшего в середине июня. Водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения обнаружили тело 62-летнего погибшего в акватории пруда Никитинский, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Трагедия произошла еще 15-го числа, однако найти и извлечь тело удалось только спустя время.

Спасатели работали на глубине порядка семи метров. Именно там водолазы обнаружили тело мужчины. После извлечения его передали сотрудникам правоохранительных органов для проведения необходимых процедур и установления всех обстоятельств произошедшего. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, необходимо незамедлительно сообщить об этом спасателям. Звонить можно по единому номеру экстренных оперативных служб «112» или напрямую оперативному дежурному ГКУ «Служба спасения» по телефону 8 (8442) 33-60-60.

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